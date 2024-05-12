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Yaramazlara biraz batar!

Uzay aracından yeni Güneş görüntüleri

Uzay aracı Solar Orbiter, Güneş’e doğru yolculuğunda üçte ikilik mesafeden ilk videosunu yolladı.

Fotoğraf: Wikipedia

Güneş’in dış atmosferinin yüzeyinden neden daha sıcak olduğu bilim insanları açısından en büyük gizemlerden biri. 2020’de fırlatılan uzay aracı bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Araç Güneş’in yakınından ilk teleskopik gözlemleri, Güneş’in kuzey-güney kutuplarının ilk görüntülerini ve güneş rüzgarının ilk tam gözlemlerini aktarmak için yolculuğunu sürdürüyor.


Forbes’in haberine göre aracın yolladığı yeni video Güneş’in yakından nasıl göründüğünü gösteriyor:

Videoda Güneş’in içinden gelen manyetik alan çizgilerini takip eden gazdan oluşan saç benzeri yapısı görülüyor.

Geçen yıl 27 Eylül’de kaydedilen fakat ilk kez bu hafta yayınlanan görüntüler Solar Orbiter’in Extreme Ultraviolet Imager cihazından geliyor.

Videoda görülebilecek diğer bir ayrıntı da merkezde Dünya büyüklüğünde bir püskürme (videonun 22’inci saniyesi) ve yüzeye doğru geri düşen plazma parçaları ‘koronal yağmur’ (30’uncu saniye) yer alıyor.

Airbus Defence & Space tarafından Britanya’da tasarlanan ve üretilen Solar Orbiter, teleskopları güneşe hiç olmadığı kadar yaklaştırmaya çalışan bir araç.

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