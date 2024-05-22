Uzaktan muayene geri ödeme listesine alındı

Kamu hastanelerinin internet üzerinden vereceği sağlık hizmetlerinin bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzman hekimlerin internet üzerinden verdiği sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliğiyle uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.”