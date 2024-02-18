Uykuya dalmak için ‘en kötü saat’

Gece uykuya dalmadan önce çoğumuz telefonumuzla zaman geçiriyoruz. Neyse ki telefonun mavi ışığının uykumuza düşündüğümüz kadar zarar vermeyeceği ortaya çıktı. Yine de uzmanlar hala uyku için ideal saatlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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90 dakikalık döngüler halinde uyuyoruz

Uykumuz yaklaşık bir buçuk saatlik döngülerden oluşuyor. İlk bölümler daha derin, daha dinlendirici. Sabaha doğru ilerledikçe daha hafif, rüyalarla dolu döngüler başlıyor.

Akşam 22:00 ile sabah 04:00 arasında uyanık kalmanın kanser ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceği biliniyor. Uykuya dalmak için herkese uyan tek bir saat yok elbette. Vücut saatlerimiz farklı, o yüzden bazıları 23:00 deyince yatağını yolunu tutarken bazıları sabah 01:00, hatta 02:00’den önce gözlerini kapatamıyor.

‘O’ saatlerde değil

İstikrarlı bir yatma ve uyanma saatiniz varsa sorun yok. Tabii uyumak için o ‘belirli zamanı’ seçmediğiniz sürece…

Huffingtonpost’un haberine göre kesinlikle uyumamak gereken saatler var.

Uyumak için en kötü saat hangisi?

Sabah saat üç ya da dörtte yatağa gittiğinizi varsayalım. Araştırmalara göre vücut saatiniz ne olursa olsun, daha ‘sığ’ bir uyku bekleyecek sizi. Yani ‘şöyle derin bir uyku’ çekemeyeceksiniz.

Peki, bunun ne gibi bir etkisi olabilir?

Ertesi gün sersemlik ve yorgunluk.

Eğer seçme şansınız varsa sabah 3-4’ten sonra uyumaktan kesinlikle kaçınmalısınız.