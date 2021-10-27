Uykusuz, ‘kur parkı’nda dolarla oynayan Erdoğan’ı çizdi: 10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği!

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, son dönemde yaşanan kur şokunu kapağına taşıdı.

Bu haftaki kapakta bir ‘kur parkı’ resmedilirken, TL’deki değer kaybı kaydırakla, faizdeki hareketlerse salıncakla anlatıldı. Bir dolar figürüyle tahterevallide oynadığı görülen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a benzeyen karakter, “10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği!” derken, bir başka karakterin “Kur parkı milletimize hayırlı olsun” ifadesini kullandığı görülüyor.

Eylül ayına 8,3 civarından başlayan dolar/TL, işadamı Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi çağrısıyla başlayan diplomatik gerilimle 9,85’lik tarihi zirveyi görmüş, daha sonra gelen tansiyon düşürücü açıklamalarla 9,5 seviyelerine kadar inmişti. TL, eylül ayı başından geçen hafta cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı.