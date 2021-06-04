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Yaramazlara biraz batar!

Uygulanan aşı sayısı 30 milyon dozu geçti

Türkiye’de uygulanan aşı sayısı 30 milyonu geçti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ilk ve ikinci dozların toplamı 30 milyon 13 bin 313 oldu. Her iki dozu olan, yani aşılaması tamamlanan kişi sayısı 12 milyon 867 bin 442.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında 30 milyon doz aşı yapıldığını anımsattı.

Koca şunları kaydetti: “Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin.”

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