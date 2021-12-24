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Yaramazlara biraz batar!

Ussal Şahbaz: Yabancı şirketler Türkiye’de oturup Londra’ya çalışacak beyaz yakalı avında

Bugün Londra’ya yerleşmek eskisi kadar kolay değil. Onun yerine Zoom ve Slack var. Eğer yazılımcıysanız veya internetle ilgili başka bir iş yapıyorsanız becerileriniz pasaport haline geliyor. Yabancı şirketler Türkiye’de oturup, bireysel girişimci olarak uzaktan Londra’ya çalışacak beyaz yakalı avında. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethettiğinde Bizanslı din adamlarının meleklerin cinsiyeti üzerine hararetli bir tartışma yapıyor olması gibi, biz de bu ortamda hala teknoparklarda uzaktan çalışma %50 mi olsun %75 mi olsun diye tartışmaya devam ediyoruz. 19. yüzyıldan kalma çalışma mevzuatını bugünün işlerine uygulamaya çalışıyoruz. 2022’de de kurumlar teknolojilerin gerisinden gelmeye devam edecek.

Ussal Şahbaz’ın yazısı


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