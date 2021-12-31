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Yaramazlara biraz batar!

Ussal Şahbaz: Kripto varlık insan kaynağı rekor kıracak

Yılın son günündeyiz. Gelin gelecek yıla dair tahminlerime bakalım:

Bitcoin üzerinde yazılım yapan geliştirici sayısı %30 artacak. Kripto varlık insan kaynağı rekor kıracak. Düşük faizlerin sürmesiyle varlık fiyatlarındaki, dolayısıyla Bitcoin gibi kripto varlık fiyatlarındaki artışın süreceğini öngörüyorum. Ancak Bitcoin fiyat tahminleri yanılmaya mahkûm. Fiyat tahmini yerine insan kaynağı tahmini yapalım. Şu an dünyadaki en akıllı gençler (ve bazen ihtiyarlar) kripto varlık işine giriyor. Bu trend, fiyatlardaki artışla beraber devam edecek.


Türkiye’de e-ticaret veya kripto varlık şirketlerine reklam kısıtlaması getirilmesi sonucu birkaç TV kanalı batacak. Medya sektörü ekonomide yıllardan beri olan sıkıntıların etkisini dünyadaki bol parayı döndürebilen bu şirketlerin önünün kesilmesiyle anlayacak. Bu arada, sponsorluk gelirleri azalan birkaç futbol kulübünde yönetim istifa sesleri yükselecek.  Google ve Facebook, köşeye sıkıştıkça sigara şirketlerinin 80’lerdeki lobi taktiklerini uygulayacaklar. Akademik araştırmalara sponsor olup işine gelen sonucu yayınlama, üniversite ve basın üzerinde parayla baskı oluşturma, şirket ve ürünlerin ismini değiştirip kötülükleri unutturma çabaları devam edecek. Bu arada, büyüyen kurumsal yapıları içinde yenilik yapamayıp Facebook gibi anne/baba demografisine hapsolacaklar. Yeni sosyal medya kanunu çıkarsa en az bir global sosyal medya platformu Türkiye’den çekilecek.          

Ussal Şahbaz’ın yazısı

  

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