Ussal Şahbaz: Bitcoin ve Türkiye’nin dijital egemenliği

Orta boylu bir gelişen ekonomi olarak Türkiye’nin dijital kodamanlara karşı gücü sınırlı. Bu egemenlik kavgasında ne yapacağız?

Bitcoin, Facebook’tan dört sene sonra 2008’de icat oldu. Son zamanlarda çıkan tabirle bu kripto varlık, dünya çapında yüzbinlerce bilgisayar üzerinden çalışan bir algoritma. Yapısı gereği miktarı sınırlı. Bir sahibi yok. Altın gibi kullananlar değerine inandığı için değerli. Bitcoin’in altında yatan blok zinciri teknolojisi ile Bitcoin’e benzer birçok inovasyon yapıldı. Facebook vb. ekonomik gücü bir merkezde toplayıp tekelleşirken, kripto varlıklar tanımı gereği gücü ademi merkezîleştiriyor.

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Siz Türkiye gibi orta boy bir gelişen ekonomi olsanız, geleceğin egemenlik kavgasında ABD merkezli dijital kodamanları mı yoksa merkezi olmayan kripto varlıkları mı tercih edersiniz? Bir gün elinizde SWIFT ile dolar ödemek dışında alternatif ödeme araçları olsun istemez misiniz? Ödeme kuruluşlarından kripto varlık alınmasını yasaklamayı veya kripto varlıklarda dolandırıcılık olmasın diye getirilecek düzenlemeleri bu gözle değerlendirmekte fayda var.

Ussal Şahbaz’ın yazısı