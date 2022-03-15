Üsküdar’daki bir kafede çifte ‘Bu kadar yakın duramazsınız’ uyarısı

İstanbul Üsküdar’daki bir kafe çalışanı, müşteri olarak gelen bir çifte ‘fazla yakınlaştıklarını’ söyleyerek ‘uzaklaşmalarını’ istedi.

Dün sabah saatlerinde Üsküdar’daki Çimen Kafe’de oturan bir çiftin ‘yakınlaştığını’ iddia eden işletme personeli, yanlarına gelerek ”Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız. Yakınlaşmayacaksınız burada fazla” dedi.

Çift ve çevredeki diğer müşterilerin tepkisi üzerine kafe personeli, ‘uyarı’sını yarıda kesmek zorunda kaldı. Çift, personele kafenin girişine ”Birbirine sevgi gösteren insanları burada istemiyoruz” yazmalarını önerdi.