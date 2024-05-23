Üsküdar’da silahlı saldırı: Üç ölü, beş yaralı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi’ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama geldi:

“Saat 20.10 sıralarında Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür.

Olayda üç kişi hayatını kaybetmiş, ikisi ağır olmak üzere toplam beş kişi de yaralanmıştır.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

DHA, aralarında husumet bulunan iki grubun barışmak üzere kahvehanede bir araya geldiğini ancak çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü bildirdi.