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Yaramazlara biraz batar!

Ürdün’de tanker patlaması: 10 ölü, 250 yaralı


Ürdün’ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı.

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