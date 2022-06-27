Ürdün’de tanker patlaması: 10 ölü, 250 yaralı

Ürdün’ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı.
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Yaramazlara biraz batar!
Ürdün'ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 … Devamı...
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