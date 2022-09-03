Ünsal Ban yeniden gözaltına alındı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Ankara başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

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‘Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’, ‘özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek’ suçlarında tutuklanma talebiyle dün nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ban’ın adli kontrolle salıverilmesinin ardından başsavcılık karara itiraz etmişti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos’ta gözaltı kararı verildiği ama ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’da yakalandığı belirtilmişti.

Ban’ın kaçma şüphesinin sürdüğü, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, zanlının yeniden tutuklanması talep edilmişti.

İtirazı değerlendiren Ankara 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında, Ban’ın daha önce göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Y.A. ile yakalandığına dikkat çekilerek, zanlının kaçma şüphesinin sürdüğü kaydedildi. Bu nedenle adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Ban hakkında tutuklayama yönelik yakalama kararı verildi.

Karar üzerine kolluk birimleri, Ban’ı Ankara’da kaldığı otelin önünde gözaltına aldı.

Ünsal Ban’ı gözaltına götüren süreç

Ankara başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasındaki eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrularken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taranoğlu’nu görevden almıştı.

Ünsal Ban üç gün önce gözaltına alınırken Peker ‘tüm suçun Ban’a yıkılmak istendiğini’ öne sürmüştü.