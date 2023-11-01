Ünlü ekonomistten dolar tahmini: Serbest bırakılırsa 21’e düşer

Goldman Sachs’in eski ekonomisti ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) başekonomisti Robin Brooks, serbest bırakılması durumunda dolar/TL’nin 21’e düşeceğini söyledi.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

Şu an dolar/TL 28,33, avro/TL 29,92 seviyesinde ilerliyor. Döviz kurları, dalgalı da olsa yükselmeyi sürdürüyor.

Kur 21’e düşebilir

Brooks, döviz kurunun serbest bırakılması durumundaysa 21’e düşeceğini söylüyor. Twitter hesabından paylaşım yapan ekonomist şunları dile getirdi: “Dolar/TL için gerçeğe yakın değerimiz 21. Bu çoğu kişiye çılgınca geliyor. Hatta liranın serbest bırakılması durumunda keskin bir düşüş yaşayacağına dair neredeyse şüphe yok. Ancak bu yalnızca ilk tepki olacaktır. Lira daha sonra güçlenecektir.”