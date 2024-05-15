Üniversitelilerin Filistin’e destek eylemleri İtalya’ya da yayıldı

İtalya’nın Floransa kentindeki öğrenciler, Filistin’i desteklemek ve üniversitelerinin İsrail’le bilimsel işbirliği anlaşmasını sonlandırması için harekete geçti.

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ABD üniversitelerinde İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı başlayan gösteriler İtalya’ya da yayıldı.

AA’nın haberine göre Floransa Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, rektörlük binasının bulunduğu San Marco Meydanı’nda düzenledikleri mitingle ‘soykırımın durması’ çağrısı yaptı.

Öğrenciler, İsrail ordusunun Refah’a ilerleyişinin durması ve üniversitelerinin de İsrail’le olan bilimsel işbirliklerini bir an önce durdurması gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı mitingde öğrenciler, İsrail’in Gazze’de yaptıkları karşısında kamuoyunun net bir tutum alması gerektiğini vurguladı.

Bir grup öğrenci, taleplerine karşılık almak amacıyla mitingin ardından meydanda çadır kurma eylemi başlattı.

Ülkenin Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Padova gibi farklı kentlerindeki üniversitelerde de Filistin’e destek ve dayanışma eylemleri devam ediyor.