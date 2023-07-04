Üniversite sahibi MHP’li vekilden ‘motivasyon mektubu’

Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, üniversitenin rektörü Şenay Yalçın ve bazı akademisyenlere yolladığı ‘motivasyon’ mektubundaki bozuk Türkçe ve anlatım bozuklukları sosyal medyanın gündeminde.

Fotoğraflar: Twitter

Uysal, e-postada neredeyse hiç Türkçe karakter kullanmazken, pek çok yazım hatası yaptı.

E-postada rektöre de talimat veren Uysal, ‘görev bilincinde olmayanları’ da ‘uyardı.’

Vakıf Üniversitesi Dayanışma Meclisi’nin (VÜDAM) Twitter’da paylaştığı e-posta şöyle:

Başta vakıf üniversiteleri olmak üzere üniversitelerdeki sorunları gündeme getiren VÜDAM, Uysal’ı şöyle eleştirdi:

*Bu mailde ne mi var? Bu mailde bir mütevelli heyeti başkanının üniversitenin akademik ve idari süreçlere doğrudan müdahalesi var. Öyle ki rektör bile herkesin önünde paylanıyor.

*İş etiği ve bilinci dediği şeyin içerisinde herkese tek tip kıyafet giydirmek, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderlerilere yorum yazıp beğenmeyeni vatan hainliğiyle suçlamak, akademisyenleri kalabalık camekanlı odalara tıkıp tele-pazarlama işi yaptırmak var. Tüm güç ilişkilerinin ortasına kurulup binlerce öğrencinin ve yüzlerce akademik-idari emekçinin üzerinden karına kar katmak var.

*Türkiye’nin bilimsel bilgi birikiminin taşıyıcılığını yapmakla, alanlarında uzman kişiler yetiştirmek ile yetkilendirilen vakıf üniversitelerinin durumu bu halde. Halinizden memnun musunuz?