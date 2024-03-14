Advertorial

200’e yakın ülkede 400’den fazla markayla her gün 3.4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, yüzde 100 halka açık, şeffaf, yüz binlerce hissedarı bulunan Unilever menşei Hollanda-İngiltere olan global bir şirkettir. Türkiye’de ise Unilever Türkiye adıyla bir Türk firması olarak hizmet veren şirketi gelin daha yakından tanıyalım.

Unilever’in Türkiye pazarındaki yeri ve önemi

Unilever’i yakından tanımak isteyen pek çok kişi, “Unilever hangi ülkenin markası?” sorusunun yanıtını merak edir. Unilever Türkiye, 100 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteren bir Türk firmasıdır. İlk fabrika yatırımı olan Sana yağı fabrikasının açılış kurdelesini 1952’de bizzat 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kesmiştir.

Unilever Türkiye’deki fabrikaları aracılığıyla Türkiye’deki ürünlerinin 90%’ından fazlasını üretir. Bu fabrikalarda 5000’den fazla çalışanıyla Türk istihdamına da katkıda bulunur. Unilever Konya ilinde iki fabrikaya sahiptir. Bunlardan biri 2013 yılında 95 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği Algida fabrikasıdır. Diğeri ise 2017 yılında faaliyete geçen, Unilever’in tedarikçileriyle birlikte toplamda 350 milyon Euro’luk bir ekonomik değere ulaşarak Konya’da en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri fabrikasıdır. Bu fabrika aynı zamanda Türkiye’de tüketici ürünleri sektöründe tek seferde yapılmış en büyük yabancı doğrudan sermaye yatırımı olmuştur.

1990 yılında faaliyete geçen Algida Çorlu Fabrikası, Trakya Bölgesi’nin sanayileşme süreci içerisindeki en büyük yatırımlarından biri olurken, bugün 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından biri konumundadır. Çorlu Algida Fabrikası, Türk tüketicilerine en iyi ve kaliteli Unilever ürünleri sunmak için dünyaya öncülük eden dondurma teknolojilerini geliştirmeye devam etmektedir.

Unilever Algida markasında tamamını Türkiye’de ürettiği ürünlerde kullandığı ham maddelerin yüzde 97’lik bölümünü yine yerli kaynaklarda işlenmiş ham maddelerden sağlar. Unilever’in 7 bölgesel Ar-Ge merkezinden biri de İstanbul’da yer alır ve her sene onlarca yeni ürün üretebilmek için gerçekleştirilen 300’ün üzerinde deneme de bu merkezde yapılır.

Unilever Konya, Çorlu ve Tuzla’da üretilen ürünlerini 2022’de 32 ülkeye ihraç ederek son 5 yılda Türkiye ekonomisine 700 milyon doları aşan döviz kazandırmayı başarmıştır. Unilever Türkiye aynı zamanda Orta Doğu, İran ve Orta Asya ülkelerini kapsayan bölgenin yönetim, üretim ve AR-GE merkezi olarak da hizmet verir.

Unilever’in toplumsal destek ve sosyal sorumluluk projeleri

Güçlü iş performansının yanı sıra ürünleriyle Türkiye’de neredeyse her 10 hanenin 9’una ulaşan bir firmanın sorumluluğuyla hareket eden Unilever, uzun yıllardır toplumsal destek projeleriyle tüketicilerinin yanında olmaya devam etmektedir. Unilever markaları aracılığıyla pek çok konuda hassasiyetini gösteren özel projelere imza atmıştır.

6 Şubat depremi sonrası gerçekleştirilen destek ve yardım programları

Yakın zamanda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te gerçekleşen ve 11 ili tarifi imkansız biçimde etkileyen deprem felaketi karşısında bölge halkına destek için harekete geçen Unilever Türkiye, afet bölgesine yönelik toplum için gerçekleştirdiği çalışmalarda 5.5 milyon Euro’dan fazla kaynak kullandı. Gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünleriyle içme suyu da içeren, toplamda 26 tır içerisindeki yardım malzemesini, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinin yanı sıra bölgedeki diğer yardım organizasyonlarına ulaştırmıştır. Aynı zamanda yaşanan felaketten etkilenen bölge çalışanları, iş ortakları ve aileleri için kapsamlı bir destek programını da hayata geçirmiştir.

Afet durumlarına özel geliştirilen Knorr mercimekli erişte aşı

Unilever’in Knorr markası ise afeti takip eden haftalar içerisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerinden yola çıkılarak belirlenmiş beslenme kriterlerini gözeterek afet durumlarına özel Knorr Mercimekli Erişte Aşı’nı geliştirmiş ve depremin ilk günü itibarıyla 2 milyon porsiyon ürün desteğinde bulunmuştur. Afet durumlarına özel olarak geliştirilen Mercimekli Erişte Aşı yine AFAD koordinasyonuyla konteyner kentlere ulaştırılmıştır.

Covid-19 salgınında Domestos ile hijyene destek projesi

Covid-19 salgınında ise Türkiye’de ilk vakanın resmen açıklanmasının ardından kamu hastanelerinde çalışanlar ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar için daha da önem kazanan hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla harekete geçen Unilever, 2020 yılında 230 ton Domestos çamaşır suyunu T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne ulaştırmıştır.

Domestos ile okul hijyen programı

Türkiye’de 25 yılı geride bırakan Unilever’in ev bakım markası Domestos ile 13 yıldır Okul Hijyen Programı isimli projesiyle şimdiye dek 81 ilde 34 binden fazla okulda 10 milyonun üzerinde öğrencinin hijyenik tuvaletlere erişimine katkı sağlamıştır.

Unilever markaları aracılığıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmaları ile de doğayı ve geleceğimizi koruyan pek çok adım da atmıştır. Türkiye ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra Unilever kariyer imkanları ile farklı sektörlerde istihdam da sağlayan şirket, bugün Türkiye’nin en gözde şirketi konumundadır.