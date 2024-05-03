UNESCO Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’nü tüm Filistinli gazetecilere verdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1997’den beri verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’nü bu yıl Gazze’deki savaşı takip eden tüm Filistinli gazetecilere verdi.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

UNESCO, Gazze’deki Filistinli gazetecilerin 2-4 Mayıs’ta Şili’nin Santiago kentinde düzenlenen Dünya Basın Özgürlüğü Konferansı kapsamında uluslararası medya profesyonellerinden oluşan jüri tarafından bu ödüle layık görüldükleri açıkladı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, her yıl zorlu ve tehlikeli şartlarda cesaretle görev yapan gazetecileri Guillermo Cano Ödülü’yle onurlandırmak istediklerini vurgulayarak, “Ödül, bu yıl bir kez daha dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin bilgilendirme ve araştırma konusundaki temel görevlerini yerine getirmeye devam edebilmelerini güvence altına almaya yönelik kolektif eylemin önemini hatırlatıyor” dedi.

Gazze’de devam eden saldırıların gazeteciler için ağır sonuçlar doğruduğunu belirten UNESCO, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 26 gazeteci ve medya çalışanının öldürülmesini kınadı.

UNESCO’nun 1997’de duyurduğu Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü, özellikle tehlike altındayken basın özgürlüğünün savunulmasına katkı sağlayan gazetecilere veriliyor. Ödül, adını uyuşturucu baronlarına yönelik eleştirileriyle bilinen ve 1986’da Bogota’da suikastle öldürülen Kolombiyalı gazeteci Guillermo Cano Isaza’dan alıyor.