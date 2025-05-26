Ünal Özüak: Fenerbahçe Beko sakin ve kontrollü kalarak sekiz sene sonra yeniden şampiyon oldu

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Bütün olumsuzluklara rağmen katı savunmayla maçı tuttuk arayı açtırmadık.

Hayes-Davis’in oyuna geç girdiği, üçlük yüzdemizin düşük olduğu gecede saha içinden bulduğumuz sayılarla ekmeği taştan çıkararak ve savunmadan beslenen hatasız hücumlarla her topun kıymetini bilerek düşük skorlu bir ilk yarı oynadık.

Enerji yoğunluğumuzu 3. çeyrekte çembere giderek skorda üç sayı önde kalıp sürdürdük. Hall, oyun kurulumunda takımı sırtlarken, kadife elli skorerlerimiz Baldwin, McCollum ve ‘Marko Paşa’ Guduric’in devreye girmeleriyle başlayan son çeyrekte ‘maç kapatmanın efendisi’ Fenerbahçe Beko sakin ve kontrollü kalarak sekiz sene sonra yeniden ŞAMPİYON oldu. Tebrikler…

Ünal Özüak’ın yazısı