Ünal Özmen: Türkiye’de vakıflar, sömürü düzeninin en acımasız işletmeleri

Vakıflar kâr amacı gütmez, kanun öyle diyor. Fakat Türkiye’de vakıflar, sömürü düzeninin en acımasız işletmeleri olarak faaliyet gösteriyor. O nedenle hiçbir vakfı bir yardım kuruluşu olarak göremeyiz. Her bir vakıf, kapitalistin arınma, kapitalizmin sömürü çarkının bir parçasıdır. O nedenle devletin yurtsuzlaştırma politikasını eleştirirken sadece dini faaliyetleri kasteden “öğrencileri cemaat yurtlarına yönlendiriyorlar” biçimindeki eleştirilere katılmıyorum. Bu yöndeki eleştiri ve itiraz, işin sosyoekonomik boyutunu gizlediği gibi bizim kabullenmediğimiz fakat bir kesimin rahatlıkla kabullendiği bir amaca hizmet ettiklerini anlatmış oluruz.

Tarikat yurtlarının İslamcıların örgüt karargâhı olduğuna kuşku yok. Fakat bu yurtların esasında birer ticarethane olup örgütlenmenin de bu ticaretin sürdürülebilirliğini garanti altına alan ve kendi içinde mantığı bulunan ek faaliyet olduğu göz ardı edilmemelidir.

Ünal Özmen’in yazısı