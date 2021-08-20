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Yaramazlara biraz batar!

Ünal Özmen: Dünyanın orta yerinde şeriat devleti kuruluyorsa tanrı var demektir!

Taliban’la, İşid’le, Boko Haram’la, Müslüman Kardeşlerle, El Kaide ile veyahut AKP’yle baş etmenin yolu kapitalizmle mücadeleden geçer. Eğer yanılıyorsam ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Avustralya ve de tüm kapitalist dünyaya meydan okuyarak dünyanın orta yerinde bir şeriat devleti kuruluyorsa tanrı var demektir!

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