Ünal Özmen: Dünyanın orta yerinde şeriat devleti kuruluyorsa tanrı var demektir!

Taliban’la, İşid’le, Boko Haram’la, Müslüman Kardeşlerle, El Kaide ile veyahut AKP’yle baş etmenin yolu kapitalizmle mücadeleden geçer. Eğer yanılıyorsam ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Avustralya ve de tüm kapitalist dünyaya meydan okuyarak dünyanın orta yerinde bir şeriat devleti kuruluyorsa tanrı var demektir!
SON HABERLER
Yaz bitmeden sekiz etkinlik önerisi
Diken, ağustos sonuna kadar gidebileceğiniz sekiz etkinliği beğeninize sunuyor. Seçim sizin. Keyifli etkinlikler.
Araştırma: Gece çalışanların kalp rahatsızlığı riski daha yüksek
Çin’de yapılan bir araşıtrmaya göre gece çalışanların kalp rahatsızlığı riski daha yüksek.
Rakıya zam!
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Rakı grubuna ait alkollü içeceklere gelen zamları paylaştı.
Aşıyı reddeden kardeşini kaybeden profesör: Ne olur yapmayın…
Ekonomi profesörü Zeynep Ökten’in kardeşi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Nijerya Hava Yolu şirketinde üst düzey yönetici olan Murat Özcan, aşı olmayı reddetmişti. Ökten, yaşadığı zorlu süreci anlattı ve aşı karşıtlarına seslendi.
Türkiye AB’nin aşı sertifikası sistemine girdi
Avrupa Birliği (AB) Dijital Aşı Sertifikası sistemine Türkiye de dahil oldu.