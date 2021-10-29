Ünal Özmen: ‘Cumhuriyetin kutlanacak neyi kaldı’ demeyin

Cumhuriyetten kalan tüm bu maddi miraslar onu yıkmak üzere örgütlenmiş karşıtlarına sermaye oldu. Geriye bir tek “Cumhuriyet Kültürü” kaldı; satılamıyor, yıkılamıyor, teslim alınamıyor…

Cumhuriyetin kültürü tarikatların, vakıfların, medyanın, resmi/gayri resmi milis güçlerin, siyasi partilerin, üniversitelerin saldırısına karşı tıpkı Kızılderili şefi gibi kendini savunuyor. Cumhuriyetin ayakta kalan tek kurumu kültür olmasına rağmen “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür” sözünü galiba pek geçerli bulmuyoruz. Oysa kaybedilen maddi ve manevi değerlerin geri kazanılabilmesi cumhuriyet kültürünün savunulmasına, korunmasına, hayatta kalmasına bağlıdır.

Ünal Özmen’in yazısı