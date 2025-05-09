Ünal Çeviköz: Türkiye'nin dış politika pratiği, yüzeyde bir stratejik çeşitlenme ve çok yönlülük sergiliyor

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Türkiye’nin son yıllardaki dış politika pratiği, yüzeyde bir stratejik çeşitlenme ve çok yönlülük sergiliyor. Ancak bu yönelimin ardındaki itici güçlerin dikkatle analiz edilmesi, mevcut politikaların stratejik özerklikten çok, çoğu zaman zorunlu pragmatizme dayandığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin dış politikası bir vizyonun sonucu mu, yoksa krizlere ve dış baskılara verilen taktiksel tepkilerin toplamı mı sorusu kritik hale gelmektedir.

Türkiye’nin Batı ile olan gerilimleri, esasen bir sistemik tercih değişiminden çok, karşılıklı güven krizlerinden kaynaklanmaktadır. Bu krizler, Türkiye’yi alternatif ilişki ağlarına yöneltmiş; ancak bu yönelimlerin büyük kısmı kurumsal değil, liderlik düzeyinde ve konjonktürel gelişmelere bağlı olarak şekillenmiştir. Rusya ile derinleşen iş birliği, enerji bağımlılığı ve Suriye’deki kırılgan dengeyle sınanıyor. Körfez ve Orta Doğu ülkeleriyle normalleşme süreci ise finansal kaynak ihtiyacına bağlı olarak gelişiyor. Bu bağlamda söz konusu yönelimler, stratejik bir yeniden konumlanmadan çok, iç ve dış baskılara karşı geliştirilen esnek uyum mekanizmaları niteliği taşımaktadır.

Dış politika karar alma sürecinde kurumsallığın zayıflaması, istişare mekanizmalarının daralması ve dış politikada kişiselleşmiş karar yapılarının öne çıkması stratejik bütünlük sorununu derinleştirmektedir. Dışişleri Bakanlığı’nın teknik kapasitesine rağmen, birçok kararın güvenlik bürokrasisi veya Cumhurbaşkanlığı çevresinde alınması, dış politikanın iç politikaya endekslenmesine ve dış dünyada öngörülebilirliğin azalmasına yol açmaktadır.

Ünal Çeviköz’ün yazısı