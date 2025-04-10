Ünal Çeviköz: KKTC'nin uluslararası toplumla kucaklaşma süreci darbe alacak

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4 Nisan 2025 tarihinde ilmek ilmek dokunmuş olan gergef yırtılıverdi. KKTC’nin gözlemci üye olarak TDT zirvelerine katılma hakkı elde ettiği Özbekistan’ın Semerkand kenti bu defa Avrupa Birliği (AB) ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında yapılan bir zirve toplantısına ev sahipliği yaptı. Bu toplantıda üç yıl önce KKTC için atılmış olan adımlar ve verilmiş olan sözler bir çırpıda siliniverdi. Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan Güney Kıbrıs’ı tanıma ve bu ülke ile diplomatik ilişki kurma kararı aldılar. AB ise Orta Asya’daki kardeş cumhuriyetler ile ilk kez böyle kapsamlı bir zirve toplantısı yapmış oldu ve ‘stratejik işbirliği’ başlattı.

Şimdi ne olacak? Sanırım bundan sonra KKTC’nin TDT zirvelerinde gözlemci statüde yer bulması zorlaşacak. Yoksa Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan bunu Kıbrıs Rumlarına, Yunanistan’a, hele hele AB’ye nasıl anlatırlar? Dolayısıyla KKTC’nin uluslararası toplumla kucaklaşma süreci de ciddi bir darbe alacak. Diyeceksiniz ki, bayram değil seyran değil, AB Orta Asya’yı niye öptü? Şöyle diyelim: AB küresel dengelerde irtifa kaybediyor da ondan. Dünya yeniden şekilleniyor, kartlar yeniden dağıtılıyor, yeni bir ‘Büyük Oyun’ sahneleniyor, üstelik yeni aktörlerle.

Bütün kabahat AB’de mi? Madalyonun diğer yüzüne baktığınızda her şey dört dörtlük, mükemmel ve kusursuz bir şekilde devam ediyor mu? Yoksa atılan bazı adımlar çıkarlarımızı olumsuz etkileyen geri dönüşlere mi yol açıyor? Türkiye dış politikada gerçekçi bir dış politika izlemeyeli yirmi yılı geçti. Kayıplarımız da oldu kazançlarımız da, lakin bilançonun artı değer gösterdiğini ileri sürmek oldukça zor. Bu durumda enseyi karartmamak da oldukça zor. Ama bir soruyu sormaktan kendimi alamıyorum: Sahi, biz sarı öküzü ne zaman verdik?

Ünal Çeviköz’ün yazısı