Ünal Aysal: Ben başkan olsam Ali Koç o stada girmezdi

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olaylardan Dursun Özbek’i sorumlu tuttu.

Fotoğraf: TV 100

19 Mayıs’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar tartışılmaya devam ediyor. Maçtan önce başlayan gerilim maçtan sonra da devam etmiş, Ali Koç’un sahada Galatasaraylı bir yöneticiyle tartışıp üzerine yürümesi sonrası iki kulüp arasında gerginlik büyümüştü.

Ali Koç’u stadyumdaki görevlileri dövmekle suçlayan Galatasaray Başkanı Özbek, “Cesaretin varsa gel” çağrısında bulunmuş, Koç da bu çağrıyı ‘ucuz kabadayılık’ olarak nitelemişti.

TV 100’de Kübra Par’ın programına konuk olan eski Galatasaray Başkanı Aysal, derbide yaşananları yorumladı. Par’ın “Ünal Aysal başkan olsaydı Ali Koç o stada girmezdi, bu olay da yaşanmazdı, diyor musunuz” sorusuna Aysal şu şekilde yanıt verdi:

“Tahmin ediyorum zaten girmezdi. Cesaretten bahsetmiyorum, girmezdi. Bu karşılıklı saygıdan gelen bir şey. Eğer siz bir ölçüde saygınlığınızı kaybettiyseniz başkalarının cesaretini artırırsınız. Aralarındaki sohbetler, atışmalar bana kalırsa işi o noktaya getirdi. Orada bilinçli bir yönetim kadrosu olsaydı o stadın kapılarını çoktan kapatır, içeridekileri korumaya alır ve oradaki kendi yöneticilerini tartaklatmazdı.”