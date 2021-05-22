Umut Eken: Ali Koç bir kez daha başarısız olamaz

Özenle belirlenmiş bir stratejinin parçası. Alt metninde çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Her şeye rağmen üç yıl önceki fotoğraftan çok uzakta. Çok yorgun, yılgın. Enerjisini yitirmiş ama devam etmek zorunda olduğunun farkında. Bu zorundalık nedeniyle herkesle her şartta mücadele edeceğine işaret ediyor. Fenerbahçeliler’i ikna etmeye çalıştığı ve muhtemelen kafasının içinde sürekli dolaşan şey aynı; Ali Koç bir kez daha başarısız olamaz.

Umut Eken’in yazısı