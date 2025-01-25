Umur Talu: Suçlu düzenin aktörleri bir sorumluluk dahi üstlenemeyecek kadar korkak, yalancı, vicdansız

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Cumhurbaşkanı, büyük ve pahalı turistik tesisler ile ülkenin en büyük turizm acentelerinden birinin patronunu kaç dönemdir Turizm Bakanı atamakla kalmamış, onun “sağ kollarından biri”nin de bakanlıkta önemli bir göreve atanmasına dair karar çıkarmış. Artık, “Yenidoğan çetesi” gib, bu otelin sahibinin de Cumhurbaşkanı ile fotoğrafının olmasına da şaşmayız belki. “Patronlar için otelde özel tünel vardı” iddiasına mı şaşırmalıyız peki! “Sağ kollarından”ın çoğul olması da mantıklı. Çünkü bu vicdansız ahtapotlar düzeninde, siyasetten ticarete, bir dolu kolları var önemli şahsiyetlerin. Deprem enkazından sonra şu yangının yas gününde bile Nebati ve benzerlerinin sırıtabilmesi de bu yüzden olmalı!

78 insan, 36 çocuk öldü, 32 yıl sonra bile suikastı aydınlatamadan andığımız Uğur Ağabey. Öyle işte Hrant. Sizi katleden ocak aylarına, 36’sı çocuk, 78 kişiyi katleden bu düzenin cehennem alevleri de eklendi. Biliyoruz ki çok ama çok kahrolurdunuz. Hrant Dink’in gözyaşları yüreğimize akardı, Uğur Mumcu hemen hakikatin peşine düşerdi, buğulanmış gözlüklerini silip. Suçlu düzenin ve düzenbazlıkların aktörleri ise izleri yok etmekle, telaşla pislikleri örtmekle, bir sorumluluk dahi üstlenemeyecek kadar korkak, yalancı ve ikiyüzlü, hatta vicdansız olmakla malul.

Bir kendilerine baksınlar, bir de yangından kurtulduğu halde can kurtarmak için alevlerin arasına “Yiğitçe” dalıp orada can veren intern Doktor Yiğit ile arkadaşı Alp’e. Bir kendi utanmaz seslerini dinlesinler, bir de alevler arasındaki kızı Şevval ile telefonda ölümüne atlayıp atlamaması kararını vermek zorunda kalmış babaya. Şu annelerin, babaların, alevlerdeki çocuklar ile bu acı hayatlarına, kalplerine miras kalmış okul arkadaşlarının çığlıklarına; duyabiliyorlarsa artık! Etinden sütünden, karından kanından “istifade” düzeninde, siz de belki utanırlar diye, “istifa” bekliyorsunuz ya…

Umur Talu’nun yazısı