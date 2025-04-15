Umur Talu: 'Normal' olan, bebekleri sağlıklı, mutlu, çocuklar kılmak ama bu 'normal' onları kuşatan 'normlar'la bir cendere

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sivasspor’un elinde “Doğal olan normal doğum” pankartı. Annem Sivas’ta doğmuş. Daha bebekken annesi ölmüş. Sivas’ı göremeden bebek gözleri, İstanbul’da bulmuş kendini. “Normal” olan bir bebeğin nasıl doğduğunu mu yoksa bir annenin veya bebeğin, çocuğun nasıl olup da ölebildiğini mi dert edinmek!

O pankartı taşıyan Sivasspor ilk 11’inde “Türkiye doğumlu” üç oyuncu var. “Normal doğum” mu, ne biliyorsunuz? İki “Türk” oyuncu da Almanya doğumlu; “nasıl doğmuşsa doğmuş.” Yunan var, Sırp var, Fransa vatandaşı da olan Malili, Kongolu var, İtalya vatandaşı da olan Arnavut var. Birtakım erkekler hazırlamış, 11 erkeğin eline “Doğal olan normal doğum” pankartı tutuşturmuş. Kadınlara “doğru”yu buyuruyor. Size ne!

Nasıl doğmuş olurlarsa olsunlar, onca bebek doğum ünitelerinde öldürüldü bu ülkede! “Anormal” olan bu ve normalleştirilenler arasına katıldı çoktan. Daha önce yine bebekler yanıp gitmişti yine bu “normaller” memleketinde. “Normaliniz” bu. Milyonlarca kadına, doğmuş veya doğacak çocuğa “yanlış, anormal doğurdun, yanlış, anormal doğdun” diye hakaret değil mi bu! “Normal” olan, bebekleri sağlıklı, umutlu, mutlu, özgür, bilgili çocuklar ve gençler kılmak ama bu “normal” onları kuşatan “normlar”la bir cendere! ”Yeni sınıf” bu normallere karşı artık “a-normal”i temsil ediyor. “Normal” hukuk devletiniz, “normal” demokrasiniz, “normal” cumhuriyetiniz ve “normal” hak ve özgürlüklere karşı “a-normal”i!

Umur Talu’nun yazısı