Umur Talu: Herhangi bir insan bile düşünür, bu çocuklar bize neden öfkeli diye

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23 yılda bir çocuk genç oluyor, olgunlaşıyor; muhakemesi de… Bir iktidar ise halkından, vatandaşından ‘sürekli intikam’ alacak kadar çürüyebiliyor demek ki. Ne devlet ve bürokrasi ‘bütün’ milletin, ne TRT veya RTÜK gibi kurumlar, ne “Adalet Mülkün Temelidir” yazan yargı. Hepsi tek tuşta, medya kulları gibi trolleşiyor. Öyle ya, “Adalet Mülkün Temeli”dir mülkiyete dair değil, devlette, düzene dair bir ‘mülk’ aslında. Fakat belli ki artık birilerinin ‘mülk’ü olmuş. Yazık bu ülkenin onca cumhuriyet, ‘kararınca’ demokrasi, “Öyle ya da böyle” hukuk devleti olmak için kuşak kuşak çırpınmış olmasına.

“Barış, barış” diyenlerin ‘toplumla barış’tan bir şey anlamadıklarını, öyle bir dertlerinin bulunmadığını burada çok yazdım ama kendileri daha iyi anlattılar, her gün anlatıyorlar. Herhangi bir insan bile düşünür, “Bu çocuklar bize neden öfkeli” diye. Ama mahkeme var, o çocuklarınkinin yarısı, yarısından çok azı kadar bile “Vicdanlı, adil bir muhakeme” yok.

Şu sözde ‘yasal, Anayasal hak’ olan protesto yürüyüşlerinde toplanan çocukları da ayıramıyor işte. Cezaevi önünde, ‘içeri atılan’ öğrencilerin kimin annesi başörtülü, kiminin başı açık. Çünkü ‘menfaat çarkı’ ayrımcı olabiliyor ama zulüm, ister açık ister geçim şartları gibi sofradan, çocukların geleceği üstünden geçerek dolaylı olsun, ayırmıyor. ‘Erkek şiddeti’nin ve ‘kadın katliamı’nın da ayırmadığı gibi.

Umur Talu’nun yazısı