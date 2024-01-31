Umur Talu: Bir düzen ancak bu kadar utanmaz ve pişkin olabilir

Anayasa Mahkemesi’nin milletin oylarıyla seçilmiş milletvekili Can Atalay ile ilgili kararını kukla yargı kararlarıyla çiğneyip bir de buna “Milletin Meclisi”ni alet ediyorlar.

Orada birer parmak çocuğa dönüşen iktidar milletvekilleri kendi seçmenlerinin yüzüne, bir gün aklı yerinde, muhakemesi makul kendi evlatlarının yüzüne nasıl bakacaklar?

Anayasayı bile çiğneyerek seçilmiş milletvekilliği tanınmayan, bir de darbeci kankasının teşrifatçılığı ile milletvekilliği de düşürülen Can Atalay’ın neden ve kimler tarafından rehin alındığını biliyor.

Çalınan sadece bir kentin oyları, seçilmiş bir milletvekilinin hakkı değil; hak, hukuk, hakkaniyet, adalet yağmalanıyor.

Enkazına yetişemedikleri, şimdi kalan mahallelerine, hanelerine kamulaştırma marifetiyle el koymak istedikleri Hatay halkının bir de oylarını gasp edip çöpe atıyorlar.

Çöpe de değil…

Hapse atıyorlar. Binlerce seçmenin hayatını, seçimini, umudunu hapse atıyorlar.

Umur Talu’nun yazısı