Umur Talu: Adalet ile başladı Zalim'e geldi, orada Z'ye çarptıklarının bile farkında değiller!

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Girdikleri yolu “son çare” görüyorlar ve kendilerini tutamıyorlar bile. Oysa hepsi “Anayasa ihlali” en kabasından. “Kibir, kin, nefret, intikam, gözdağı, telef” düzeni kendini tutamıyor. Lakin her yeni adımda, daha da kaza kaza, kazıya kazıya, artık kendi seçmen tabanının ciddi kısmının da fark ettiği, idrak ettiği, muhakeme ettiği, insaf dediği bir çizgiyi de aştılar. Çünkü aynı anda hem ekmek hem özgürlük ve haklar gidiyorsa, tarih boyunca, dünyanın her yerinde “ekmek ve özgürlük” arasındaki bağ daha hızlı kurulur. Zaten onların sorunu da “Adalet” ise, bunun AKP dilinde tercümesini anlamış olmalılar.

Bu iktidar, bir yandan barış terennüm ederken toplumun bir kesimine ve onun temsilcilerine karşı “şiddet seferberliği”ne girerek, haksızlıkları, gaspları, adaletsizliği yaygınlaştırarak kendini artık her kesime anlatmayı başardı! “Evdeki yüzde 50” yok artık. “Eldeki 20’lerden bir kez daha, haksızlıklarla bir başkanlık çıkarmak” ise hedefi, “sandıkta keklik” gördüklerinin ciddi kısmını bile zor ikna edecek. Çünkü çok açık bir şey var zaten: Neredeyse çeyrek asır önce “Bir şiir yüzünden hapse girerek siyasi yasaklı olduğu için önü kesilmek istenen” birisi, “ön kesmek, yol kesmek için” artık “telef hukuku”na sarılmışsa, yıllarca adalet ve haklar, özgürlükler için ona sarılmış olanlar da o şiiri çeyrek asır öncede bırakmaya başlar. Şiir, şerre dönüşmüşse!

“Z”den itibaren AKP’nin bir geleceği yok. A ile başlayıp 23 yılda Z’ye geldi. Adalet ile başladı Zalim’e geldi. Orada Z’ye çarptıklarının bile farkında değiller! Gelecek umutlarını kaybetmiş ve bunu protesto eden, ama oradan umut çıkarmak için akılları ve kalpleriyle konuşan gençlerden ilham alıp, kendi “kibir-kin düzenleri”ni bizzat kendileri de protesto ederek işe koyulabilirler! Artık cepte gördüğü nice eski seçmeninin de yaptığı gibi. Çünkü bundan sonraki her adım, “gecenin sonuna yolculuk.” İster “panik” atakla, ister “manik” hukukla! Nihayetinde zaten, kibrin sonu da kabir!

Umur Talu’nun yazısı