Umur Talu: Adalet adına feryadı olan da kendine bakacak

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Başta İstanbul Büyükşehir, çok sayıda belediye başkanı ve personeli ‘kayırmacılık’tan filan ‘içeride’. Bu ülkenin ekonomisinden sorumlu bakan ise, devletten ihale alarak ultra lüks bir hayatı sergileyen bir ‘iş’ adamının jetinde, sofrasında, ‘dışarıda’. Ve iktidarda 23 yıldır, adı adalet olan bir parti var! Aslında ‘adalet’i anlamak için esas annelerin feryadına bakmak lazım: Cumartesi Anneleri yıllardır kayıp evlatları bir yana, onların akıbetini, hakikati, belki bir kemiklerini arıyor. Çocuklar, ellerinde gencecik fotoğrafını tuttukları kayıp babalarından daha yaşlı, küçük kardeşler kayıp büyüklerinden daha büyük artık!

Bu ‘vicdansız adalet’ veya ‘adaletsiz vicdan’ kültürü öyle bulaşıcı ki, iktidara ‘adalet’ adına haykıran ana muhalefetin lideri ‘hayvan hakları’ derken, kimi belediyesi hayvan haklıyor! Şahsi hayatımızda da çok farklı olmayabiliyoruz, ama tek tek bilemem ki, ne diyeyim. Adalet adına muhalif, adalet adına şikayetçi, adalet adına feryadı olan da kendine bakacak: Acaba ben bu çarkı, kendi hayatımdaki vicdansızlıklarla, adaletsizlik ve haksızlıklarla nasıl besliyorum, yeniden üretilmesine ve büyük ölçeklerde herkesin üzerine yürümesine, çocukları ve geleceklerini ezmesine nasıl hizmet ediyorum diye.

Bu ‘Adalet ve adaletsizlik’ düzeninin en büyük marifeti bu: Kötülüğü ve haksızlığı meşrulaştırması! Gündelik hayatın içine iyice (kötüce) yerleştirip üstünde adaletsizliğin keyfini çatması! Gazze ikiyüzlülüğü de böyle… ‘terörle iş birliği’ suçlaması veya ‘yolsuzluk soruşturması’ yüzsüzlüğü de… Adaleti arayan kadınların, annelerin devlet suçlarından sıradan sokak suçlarına kadar, kaybettikleri evlatları için adalet ararken bile perişan edilmesi de!

Umur Talu’nun yazısı