Ümit Zileli: İçimizdeki McCarthy’ler

McCarthy, 7 yıl boyunca pek çok insanın canını yaktı…

Sayesinde toplum müthiş bir paranoyanın içinde kavruldu… Çok sayıda insan ülkesini terk etti. Kalanlar, hapishanelerle, intiharla tanıştı!.. Sonunda, 1954’te bu senatör müsveddesinin nasıl bir yalancı, ne tür bir alçak olduğu ortaya çıktı ve silindi gitti.

– Ancak toplum mühendisleri istediklerini almış, halkı istedikleri şekilde biçimlendirmede büyük başarı kazanmışlardı!

Daha sonraları başka ülkelerdeki başka mühendisler “Algı Operasyonu” denilen psikolojik baskının, yalan ve aldatmacanın nasıl bir “değeri” olduğunu kavradılar. Dünyanın dört bir yanında irili ufaklı McCarthy’ler ve onları dilediği gibi kullanan muktedirler ortaya çıktı!..

Tabii, “Kabile Devleti” kıvamındaki ülkelerde, bu tür operasyonlar daha bir kaba, daha bir “Gözünüze sokarak”, daha bir gaddarca yapılır oldu. Bu durumda çok daha fazla “Elia Kazan”ın ortaya çıkması da kaçınılmazdı!..

Şimdi diyeceksiniz ki; “Ne yani, bizim ileri demokratik, cennet vatanımızla bu yazdıklarının ne ilgisi var?” Çok haklısınız da… Bu cennet vatanda muktedirler ne zaman zora düşse, koro halinde “darbe”, “ihanet” çığlıkları yükselmeye, ekonomik konularda yapılan eleştiriler bile “bayrak inmez, ezan susmaz” nakaratlarıyla karşılık bulmaya, eleştirenler “hain” olarak ilan edilmeye başlayınca bende de bir “algı hali” oluştu tabii; yıllar önce yine aynı içerikte ve çiğlikte oynanan benzer oyunlar karşısında kaleme aldığım bu yazıyı anımsadım!…

– İçinizdeki McCarthylere ve onları parmağında oynatanlara dikkat demek geldi içimden!

Ümit Zileli’nin yazısı