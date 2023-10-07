Ümit Zileli: Depremzedeler her taraftan darbe alıyor

Depremin üzerinden 8 ay geçti…

Sorun yalnız yukarıda yazdıklarım değil; Depremzedeler her taraftan darbe alıyor. Mesela yıkık dökük mahallelerdeki muhtarlıklarına icra tebligatları yağıyor! “Ne icrası?” diyeceksiniz.

– Elektrik, su, doğalgaz…

Bu insanların 8 aydır kullanmadığı elektrik, doğalgaz, bırakın temizliği içmek için bile zor bulduğu su için hiç utanıp sıkılmadan para isteyen taşlaşmış vicdanlar, üstüne bir de faizin ekleyip icra tebligatı gönderiyor, iyi mi! Bir örnek vereyim; depremzede bir yurttaş tebligatta istenen parayı kameraya göstererek, “bu ne yahu insaf” diye söyleniyordu. İstenen miktarı yazarken ben utandım:

– 13 bin 374 TL!

Muhtarlar, her gün öbek öbek icra tebligatı geldiğini, ne yapacaklarını, insanlara nasıl bildireceklerini bilemediklerini söylüyor… Deprem vurgunu yemiş insanlar ise dönüp dönüp aynı soruyu soruyor:

Ümit Zileli’nin yazısı