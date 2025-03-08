Ümit Zileli: ABD'nin Türkiye topraklarının da içinde bulunduğu bölge için üçü temel, üçü de mümkünse ulaşılabilir hedefleri bulunmaktadır

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Uzun yıllar önceydi…

Dünyada tıpkı bugün olduğu gibi tuhaf şeyler yaşanıyordu…

Dünyada ve Türkiye’de tuhaf olduğu kadar tehlikeli gelişmeler birbirini izliyordu. Petrol fiyatlarındaki aşırı ve önlenemeyen artış, dünyanın birçok ülkesinde ve tabii Türkiye’de hesapları, bütçeleri allak bullak ediyor, doların sürekli değer kaybı yalnızca gelişmekte olan ülkeleri vurmuyor, başta Avrupa Birliği olmak üzere büyük ekonomik güçleri de derin bir endişeye sevk ediyordu…

–Peki, bu durumdan kim kârlı çıkıyordu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nezih Erverdi’nin elektronik posta kutuma gelen ‘’Türkiye ve dünya analizi’’ yukarıda belirttiğim ‘’tuhaf ve tehlikeli’’ gidişata son derece net ve açık yanıtlar veriyordu. Bir yurtsever öğretim üyesinin kaleme aldığı görüşler, dünyanın ve Türkiye’nin nereye götürülmek istendiğini, nasıl bir geleceğe mahkûm edilmeye çalışıldığını gayet sade bir dille ortaya koyuyordu.

Erverdi’nin yer darlığı nedeniyle özetlediğim görüşleri şöyleydi:

“ABD’nin 21. yüzyıl milli güvenlik siyaset belgesinde temel iki unsur göze çarpmaktadır.

1- 21. yüzyılda hiçbir ülke ya da ülkeler topluluğunun stratejik güç olmasına izin verilmeyecektir.

2- Bu hedeflerin sağlanması için önleyici güç kullanımı dahil her yola başvurulacaktır.

ABD’nin Türkiye topraklarının da içinde bulunduğu bölge için üçü temel, üçü de mümkünse ulaşılabilir nitelikte hedefleri bulunmaktadır. Temel hedefler:

a) Büyük İsrail’in oluşturulması, b) Büyük Ermenistan’ın oluşturulması, c) Büyük Kürdistan’ın kurulmasıdır.

Mümkünse ulaşılabilir hedefler ise: a) İstanbul merkezli Ortodoks devletinin kurulması, b) Pontus Rum ve Ege Yunan devletlerinin kurulması, c) Konya merkezli hilafet devleti kurulmasıdır.

ABD bugünün tek kutuplu dengesini sürdürebilmek amacıyla AB’nin önünü kesmeye çalışmaktadır.

Ümit Zileli’nin yazısı