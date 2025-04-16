Ümit Kardaş: Siyasetin aşağıladığı insan onuru ayaklar altında

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Hukukun üstünlüğünün yani objektif adaletin araçlarından biri olan hukuk devleti düşüncesi; salt güç ilişkisinin hukuki bir ilişkiye çevrilmesini, devlet gücünün kişisel bir iradenin kaynağı olmamasını, onun yerini kişisel olmayan bir “olması gereken”in almasını gerektirir. Kant insana nasıl davranılması gerektiğini şöyle anlatır: ”Gerek kendi kişiliğinde, gerekse diğer insanların her birinin kişiliğinde ortaya çıkan insanlığın onuruna her zaman saygılı olacak ve kişiden asla sırf bir araç olarak değil, daima aynı zamanda amaç olarak yararlanacak biçimde davran!”

Hukuki denetimi yapılmayan KHK’lara dayalı hukuk dışı idari işlemlerle yüz binin üstünde insan işini, mesleğini kaybetti, siyasi suç ve delil icat edilerek binlerce insan tutuklandı, anne ve babalar aynı anda tutuklanarak çocuklar sahipsiz bırakıldı, yüzlerce çocuk anneleriyle birlikte cezaevi kreşine sokuldu, uğradıkları mağduriyeti onuruna yediremeyen yüzlerce insan intihar etti. İnsan hakları ihlalleri had safhaya ulaştı, kamu görevlilerinin hak ihlali fiilleri, idraksiz yığınların linç ve şiddet eylemleri cezasızlık kültürüne dönüştü. Yüzlerce gazeteci, maaşları dışında gelirleri olmayan muhabirler suç kastını gösterir hiçbir delil bulunmadan ağır cezalara çarptırıldı. Bu yüzden aileler parçalandı. Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ hukuk garabeti ithamlarla mahkum edildiler. Ekrem İmamoğlu ve belediye bürokrasisi ceza yargısının bir kısmının eliyle suç ve delil icat edilerek mağdur edildiler.

Spinoza’nın şu tespiti ne kadar yerinde; “Devlet işlerini gizli saklı biçimde çekip çevirebilenler devleti bütünüyle ellerine geçirirler ; savaşta düşmana tuzak kurar gibi, barışta yurttaşlara tuzak kurarlar.” Peki etik yok. Estetik yok .Hukuk ve onun asıl hedefi olan adalet yok. Boş alanı kötülük, kayıtsızlık, yolsuzluk, adaletsizlik ve ahlaksızlık doldurdu. Siyasetin aşağıladığı insan onuru ayaklar altında. Devletin yeniden tanımlanarak, insan onurunun korunacağı çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir inşa sürecinin başlatılması hayati önemde.

Ümit Kardaş’ın yazısı