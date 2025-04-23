Ümit Kardaş: Müesses nizamı zorlayacak yeni oluşumlara, düşüncelere ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi dışında alınmış olduğu anlaşılan değişim kararı kendisini çıkmaza sokmuş durumda. Üstelik son İmamoğlu hamlesiyle dayanabileceği meşru zeminin kaydığı, demokrasi ve hukuk zeminine dönüş imkanının da kaybolduğu anlaşılmakta. Bahçeli’nin Erdoğan’ı değişim çizgisine çekmek için etkilemeye mi çalışacağını yoksa değişimi gerçekleştirebileceği başka partnerler mi bulacağını zaman gösterecek. Değişim, tüm mağdur kesimlerin bir araya gelerek farklılıklarıyla birlikte özgürlük, eşitlik ve barış içinde, hukuk güvenliği altında yaşamanın ilkelerini ortaya koyacak, çoklu, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasiyi inşa edecek yeni bir toplumsal sözleşmeyi inşa etme yönünde olmalı.

İnsan, hak ve özgürlüklerin hukuki güvencede olduğu, kimsenin ‘başkası’ olarak dışlanmadığı yerde yaşamak ister. İnsanın özsaygısını oluşturan onuru vazgeçilmez bir iç değerdir. Bu konuda birbirleri için empati yapabilecek tüm kesimlerin mağdurları ve onların mağduriyetlerini sırtlanma cesaretini gösterecek siyasi partiler bir ittifak oluşturmak zorunda. Devletin kurucu ideolojisi ‘çoğulculuk’, ‘farklılıklara saygı’, ‘katılımcılık’, ‘müzakere-uzlaşma‘ kavramlarının aksine ‘tekçilik’, ‘farklı olanı asimile veya inkar ya da imha etme’, ‘merkeziyetçilik’ esaslarına dayalı olduğundan ve devlet organizasyonu (iktidar, yasama, yargı, bürokrasi) ve tüm aparatları ile bu ideolojiyi besleyip sürekli olarak yeniden var edebildiğinden değişmezlik yönünde ortaya aşılamaz muazzam bir bariyer çıkmakta.

“Türkiye değişebilir mi?” sorusuna yanıt vermek zor. Yolun meşakkatli, dikenli ve engellerle dolu olduğunu anlayalım. Müesses nizamı zorlayacak yeni oluşumlara, yeni düşüncelere, kavramlara, kelimelere ihtiyacımız var. Carl Gustav Jung’ın söylemiyle: “Krizler, sarsıntılar, hastalıklar tesadüfen ortaya çıkmaz. Bir gidişatı düzeltmemiz, yeni yönelimler keşfetmemiz, başka bir yaşam yolunu deneyimlememiz için gösterge görevi görürler.”

Ümit Kardaş’ın yazısı