Ümit Kardaş: Aslolan polisin güvenlik hizmeti sunduğu halka karşı sorumlu olmasıdır

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Polisin anayasa kaynaklı görevi; hak ve özgürlükleri kullanan kesimleri dışarıdan gelecek engelleyici eylemlere karşı korumak, gösteri, yürüyüş, toplanma ve protesto haklarının özgürce kullanılmasını sağlamak, provokasyonları önlemektir. Protesto hakkını sivil itaatsizlik çerçevesinde kullanıp evlerine dönmekte olan, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kesime yönelik cop ve silah sayılan biber gazı kullanılarak müdahalede bulunulması polisin meşruiyetini sorgulatır hale getirmiş durumda.

Merkeziyetçi yönetim polisin amirlerine dolayısıyla devlete karşı sorumlu olması sonucunu doğurmakta. Oysa asıl olan polisin güvenlik hizmeti sunduğu halka karşı sorumlu olmasıdır. Yerel yönetimler, halkın polisin göreve gelmesinde ve denetlenmesinde rolü olacak şekilde güçlendirilmelidir. Anglo-Sakson geleneğine sahip ABD, İngiltere gibi ülkelerdeki halkın polisin üst düzey yöneticilerini seçmesi uygulaması önemli bir örnek oluşturmakta.

Toplumun rızasını sağlayamayan, korku unsuru olup korku yayan, katılımı ve denetimi ret eden, toplumu huzursuz ve tedirgin kılan güvenlik önlemlerini uygulayan bir güvenlik teşkilatı toplumun huzur ve güvenini sağlayamayacağı gibi, toplumsal dayanışma ve barış içinde yaşamayı engeller ve hatta şiddetin üreyip, genişlemesine neden olur. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasında güvence olması gereken polisin demokratik toplum düzeninin sürdürülmesine ve hukukun üstünlüğüne dayalı uygulamalarla barışın sağlanmasına katkıda bulunması önemli. İç güvenlik sektörünün şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir olması, parlamento, kamuoyu ve medya tarafından denetlenmesi ve yönlendirilmesi demokratikleşmenin en önemli adımlarından biri olmalı.

Ümit Kardaş’ın yazısı