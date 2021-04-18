Ümit Alan: Dikkat, Twitter’da çok başarılıysanız nedeni mutsuzluk olabilir!

Twitter’ın olumsuzluğun öne çıktığı doğasına yeniden kapılmanın siyaseten kime yarayacağı üzerine de düşünülebilir.

Siyasete değil, sosyal medyanın insan ve toplum üzerinde bıraktığı etkilere odaklandığım için bunun ayrıntısına girmek istemem.

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Ancak Twitter’da çok başarılı olmanın, siyaseten başarıyla ve kişisel olarak da mutlulukla doğru orantılı olmadığına dair kuvvetli kanaatlerim var.

Bana kalırsa, Twitter’da bu kadar iyi olmamızın nedeni, sadece Twitter’dan kaynaklanmayan mutsuzluğumuz olabilir.

Bununla birlikte unutmayalım ki ne siyaset umut vermeden yapılabilir ne de hayat umutlanmadan yaşanılabilir.

Ümit Alan’ın yazısı