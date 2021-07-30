Ümit Aktaş’tan Ahmet Hakan’a yanıt

Doktor Ümit Aktaş, kendisi hakkında ‘Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor’ başlığıyla bir yazı kaleme alan Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yanıt verdi.

Hakan (solda) ve Aktaş

Yazılı açıklama yayınlayan Aktaş, kendisinin her fırsatta, “Bilime iman edilmez, bilim sorgulamaya açıktır” diyen bir tıp doktoru olarak sosyal medya hesaplarından Covid-19 aşıları hakkında sadece endişelerini beyan ettiğini ifade etti.

Aktaş, her bireyin kendi tedavisine karar verme ve doktorunu seçme özgürlüğüne sahip olduğunu, hiçbir tedavinin birey üzerine zorunlu olarak dayatılamayacağını, Sağlık Bakanlığı’nın kendi sitesinde de aşıların zorunlu olmadığını belirttiğini aktardı.

‘Doktor aşı karşıtı olamaz’

Aktaş, kendisinin aşı karşıtı olmadığını, tıp fakültesinden sonra fitoterapi yüksek lisansı yaptığını, fitoterapi ve beslenme alanında yedi kitap yazdığını aktardı.

Aktaş, açıklamasına şöyle devam etti: “Doktor aşı karşıtı olamaz. Kimseye, ‘Aşı olmayın’ demiyorum. Çocuk felci, kızamık, tetanoz vb. aşılar için de bugüne kadar olumsuz bir yorumum olmadı. Ancak grip aşıları hakkında her sene söylediğim gibi bugün de COVID-19 aşıları hakkında görüşümü paylaşıyorum. Yaptığım tüm açıklamaların bilimsel referansları vardır ve paylaşımlarımda referansların linki verilmiştir. Aşı sonrası ölümlere dair referanslar, FDA VE EMA’ya aittir.

Aşı firmaları kendi ürettikleri aşıların sorumluluğunu almazken, hukuki muafiyet şartı ile aşıyı kullanıma sunarken ve aşılarla ilgili Faz 3 çalışmaları henüz tamamlanmamışken, 29 Temmuz tarihli köşesinde Ahmet Hakan şahsıma hakaret ediyor.

‘Sözlerini iade ediyorum’

Ahmet Hakan kimdir? Bizim şahsımız hakkında söz söyleyecek yetkinliği mi vardır? İnsanlara iftira atmak, hakaret etmek, bu kadar kolay mıdır? Ahmet Hakan sağlık alanında otorite midir?

Bir dayanak göstermeden beni, ‘halk sağlığı düşmanı palavracı doktor’ olarak tanımlayan Ahmet Hakan ve benzer paylaşım yapanlar özelinde yasal haklarımızı saklı tutarak, hakaret ve nefret söyleminin, insanları ayrıştırma yöntemi olduğunu hatırlatmak isterim. Ahmet Hakan ve benzerlerinin şahsıma saldırması, ancak ve ancak bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Ahmet Hakan’ın tüm sözlerini kendisine iade ediyorum.

‘Özür dilemeli’

Ahmet Hakan’ı, hakaret içeren başlıkları ve yazıları nedeniyle özür dilemeye davet ediyorum. İnsanlara hakaret etmek bu kadar kolay olmamalıdır! İtibar suikasti yapmanıza izin vermeyeceğiz! Ben doktor olarak COVID-19 aşılarının yan etkileri ile ilgili tehlikeye dikkat çekmek zorundayım! Bu benim boynumun borcudur. Baskılarınız ve hakaretleriniz, bizi yıldıramaz.”