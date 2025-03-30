Ümit Akçay: İktidarı girdiği yoldan çevirebilecek temel dinamik toplumun itirazıdır

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Bu uzun girişten sonra bugüne dönersek, ‘ekonomik durumun’ iktidarı girdiği yoldan çevirecek bir etki yaratma ihtimalini düşük görmemin nedeni, ekonomi yönetiminin kriz yönetme deneyiminin, olanaklarının ve araçlarının 2018’den bu yana gelişmesi. Bir başka ifadeyle kısa dönemde iktidarın elinde sermaye çıkışlarının etkilerini kontrol etmeyi sağlayacak araçlar mevcut. Ancak bu araçlarla yapılacak müdahalelerin, orta vadede ekonomik durgunluk ve enflasyonda yeni bir tur yükseliş gibi yeni sorunlara neden olma ihtimali var. Yani ekonomik sorunların giderek zorlaşması ihtimali yüksek. İktidar bloku açısından zorlaşan bu koşullar, ‘demokrasiye yönelmenin’ değil, otoriterliği artırmanın dinamiklerini tetikleyici nitelikte.

Ekonomik durum, iktidarı girdiği bu yoldan çevirmeyecekse ne çevirebilir? İktidarı girdiği yoldan çevirebilecek temel dinamik toplumun buna yaptığı itirazdır. Bu olmazsa, başka herhangi bir şey olmaz. Bir kere toplumsal muhalefet harekete geçince, bu ilk olarak, muhalefet partilerini disipline eder. Aşağıdan gelen baskı muhalefet partilerini, kendi gündemlerini iktidarın gündeminden radikal bir şekilde ayrıştırmaya zorlar. Otoriterleşme sürecini mümkün kılan muhalefetin bölünmesidir. Ancak toplumsal muhalefetin oluşturduğu baskı, muhalefet partileri arasında koordinasyon yapma zorunluluğunu gündeme getirebilir. İktidarın ardı ardına gelen salvoları karşısında anlık tepkiler verebilmek çok önemli. Ancak bu gündem bombardımanı altında afallamak, neye itiraz edeceğini bilememek ve bir süre sonra toplumsal enerjinin azalması mümkün.

İktidarı girdiği yoldan döndürecek gelişmelerden biri de iktidar blokunun bileşenleri arasındaki güç dengesinin değişimi ya da beklenmedik gelişmeler nedeniyle blokun dağılmasıdır. Siyasi iktidar, çeşitli sermaye fraksiyonları ve bürokrasiden oluşan iktidar bloku içi dengeler, aşağıdan gelen baskılar nedeniyle değişebilir, çeşitli grup ya da fraksiyonlar iktidar blokundaki güç dengesinin değişmesine ya da yeni bir bileşimin oluşmasına çabalayabilirler. Kısacası, otoriterleşmenin sınırını çizecek olan muhalefettir. Diğer ülkelerden, yabancı sermayeden, piyasa güçlerinden medet uman, muhalefetin yanında değil karşısındadır.

Ümit Akçay’ın yazısı