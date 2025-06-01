Ümit Akçay: Ekonomi yönetimi birkaç ayı 'kazasız' atlatabilirse, yıl sonuna faiz indirimlerinin hızlanması mümkün

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Eğer ekonomi yönetimi önümüzdeki birkaç ayı kendi açısından ‘kazasız’ atlatabilirse, yıl sonuna doğru faiz indirimlerinin hızlanması mümkün. Bu, iktidar açısından 2023 sonrası sürecin en zor döneminin atlatıldığı anlamına gelecek.

Dolayısıyla muhalefet açısından, iktidarı sıkıştırmak için bu fırsatın da kaçırılması, ilerisi için çok daha zor koşullarında (yani ekonominin muhalefet lehine olmadığı bir durumda) mücadele etmeyi kabullenmesi anlamına gelecek.

Yani muhalefet için zaman daralıyor. Tam da bu dönemde CHP üzerindeki baskıların giderek artması ve iç tartışmaları tetikleyecek adımların gelmesi bir tesadüf olmasa gerek.

Ümit Akçay’ın yazısı