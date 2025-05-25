Ümit Akçay: Cari fazlanın yüksek olduğu yıllar, Türkiye'nin kriz yıllarıdır

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Şimşek’e göre küresel büyümedeki yavaşlama, dış talebi yani ihracatı zayıflatacak. İç talep ise uygulanan ek parasal sıkılaştırma ve reel ücretlerin baskılanması nedeniyle zayıflayacak. Dış talebin yanında iç talebin de zayıflaması, yani genel olarak ekonomik durgunluk ithalatı zayıflatacağı için, cari denge görünümünde iyileşme gerçekleşecek.

Şimşek bunu bir başarı olarak sunuyor. Ancak açıklanan bu mekanizma, esasında Türkiye ekonomisini takip edenler için bir sürpriz değil: Cari denge görünümündeki iyileşme, durgunluk alametidir, ancak ekonomi yavaşlayınca görülür. Hatta, tam da bu nedenle, cari fazlanın yüksek olduğu yıllar, Türkiye’nin kriz yıllarıdır.

Şimşek programı olarak adlandırılan ekonomi politikası, bağımlı gelişme patikasının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu denklemi değiştirmeye yönelik değildir. Bunun anlamı şu: Ekonomik durgunluk cari denge görünümünü iyileştirirken, ekonomik canlılık, yani büyümenin yeniden başlaması, cari denge görünümünü kötüleştirecektir.

Ümit Akçay’ın yazısı