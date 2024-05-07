Uluslararası Göç Örgütü: En fazla mültecinin yaşadığı ülke Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye dünyada en fazla mültecinin yaşadığı (yaklaşık 3,6 milyon) ülke oldu.

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Rapora göre Türkiye’deki yaklaşık 3,6 milyon mültecinin çoğunluğu Suriyeliler.

En fazla mülteci barındıran beş ülkenin 2005-2022 arasındaki grafiği

En çok kullanılan üç koridor

Ülkeden ülkeye uluslararası göç koridorlarındaki mülteci geçiş rakamlarına göre de Meksika-ABD en çok mültecinin geçtiği koridor. Suriye-Türkiye mülteci koridoru en fazla mülteci akının olduğu ikinci koridor. Üçüncü koridorsa savaşın sürdüğü Ukrayna-Rusya.

Dünyadaki göç koridorları grafiği

Raporda uluslararası göçün insani gelişme ve ekonomik büyümenin itici gücü olmaya devam ettiği, bu alandaki uluslararası bağışların 2000’den 2022’ye kadar yüzde 650’den fazla artarak 128 milyar dolardan 831 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Rapora göre 831 milyar dolarlık bağışın 647 milyar doları düşük ve orta gelirli ülkelere gönderildi. Bağışlar bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının önemli bir bölümünü oluşturabiliyor.

Raporda dünya genelinde 281 milyon uluslararası göçmen olduğu, yerinden edilenlerin sayısının 117 milyona ulaştığı bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, “Belirsizlikle boğuşan dünyada göç dinamiklerini anlamak, bilinçli karar alma ve etkili politika tepkileri için hayati önem taşıyor. Rapor, uzun süredir devam eğilimlere ve ortaya çıkan zorluklara açıklık getirerek bu anlayışı geliştiriyor” dedi.