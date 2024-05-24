Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırılarını derhal durdurmalı

Uluslarası Adalet Divanı (ICJ) Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’deki Refah saldırısının durdurulması talebini değerlendirdi. Mahkeme İsrail’in Refah’a saldırısını derhal durdurmasına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Mahkeme Başkanı Nawaf Salam.

Dava, Güney Afrika’nın ‘soykırım sözleşmesi’ kapsamında sunduğu talebin özeti okunarak başladı.

Mahkeme Başkanı Nawaf Salam, ‘Gazze şeridindeki insanların feci yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini‘ belirtti. Ayrıca özellikle uzun süreli ve yaygın gıda yoksunluğunu üzüntüyle gözlemlediklerini söyledi.

Salam, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana daha da kötüleştiğini, insani durumun artık ‘felaket’ olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Mahkeme ‘acil risk’ durumunu gerekçe göstererek İsrail’in Refah’a saldırısını derhal durdurması gerektiğine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, İsrail’in gözlemcilerin Gazze Şeridi’ne girişine izin vermesi talimatı da verdi.

BBC’nin aktardığına göre mahkemenin talimatları şöyle: