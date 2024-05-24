Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırılarını derhal durdurmalı

Uluslarası Adalet Divanı (ICJ) Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’deki Refah saldırısının durdurulması talebini değerlendirdi. Mahkeme İsrail’in Refah’a saldırısını derhal durdurmasına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Mahkeme Başkanı Nawaf Salam.

Dava, Güney Afrika’nın ‘soykırım sözleşmesi’ kapsamında sunduğu talebin özeti okunarak başladı.


Mahkeme Başkanı Nawaf Salam, ‘Gazze şeridindeki insanların feci yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini‘ belirtti. Ayrıca özellikle uzun süreli ve yaygın gıda yoksunluğunu üzüntüyle gözlemlediklerini söyledi.

Salam, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana daha da kötüleştiğini, insani durumun artık ‘felaket’ olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Mahkeme ‘acil risk’ durumunu gerekçe göstererek İsrail’in Refah’a saldırısını derhal durdurması gerektiğine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, İsrail’in gözlemcilerin Gazze Şeridi’ne girişine izin vermesi talimatı da verdi.

BBC’nin aktardığına göre mahkemenin talimatları şöyle:

  • Refaha askeri operasyon durdurulacak
  • İnsani yardım için Mısır’daki Refah kapısı erişime açılacak
  • Gazze şeridine gözlemcilerin girişine izin verilecek
  • İsrail bu talimatların uygulanmasındaki ilerlemeyle ilgili bir ay içinde rapor yazacak

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 35 bin 647’ye çıktı

Gazzeli yetkililer: İsrail dört gazeteciyi daha öldürdü

ABD de kabul etti: İsrail teröristten çok sivil öldürdü

İsrail’in ABD’ye ilettiğine göre Refah saldırısı ‘sınırlı’ olacak

İsrail’in ateşkes niyeti yok: Saldırılara devam kararı

Netanyahu’ya göre Gazze’de yardım görevlilerinin öldürülmesi ‘olağan’

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Mayıs 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.