Uluslar liginde ilk maçta üç puan: Türkiye, Faroe Adaları’nı farklı geçti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi Birinci Grup ilk hafta maçında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti ve grup maçlarına lider başladı.

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Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 önde kapattığı mücadeleden farklı galip ayrılmayı başardı.

Milli takım gruptaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Litvanya’yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Lüksemburg’u konuk edecek.

Serdar Dursun’dan beş maçta dört gol

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısındaki üçüncü golünü atan Serdar Dursun, ay-yıldızlı forma ile dördüncü golüne ulaştı.

Serdar, milli takım ile çıktığı beş maçta dört gol atmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekibi, Faroe Adaları karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder ise ay-yıldızlı forma ile 13’üncü kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takım ile 39’uncu maçına çıkan Cengiz, 13’üncü kez fileleri havalandırdı.

Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

A Milli Takım’ın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz, mücadelenin 80’inci dakikasında Cengiz Ünder’in yerine Yunus’u oyuna sürdü.