Ulaştırma bakanı: Biz Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Kendisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” sözleri sorulan Uraloğlu şöyle konuştu:

“Biz bu süreci iştişare ediyoruz. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız. Ama Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bunu istişare ediyoruz.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Nisan’da “Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: ‘Kanal İstanbul gündemimizde yok’ açıklamaları yalandır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul’dur” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir görüntüsünü paylaşmıştı.

Görüntülerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, helikopterde Erdoğan’a bölgeyi tanıttığı ve üzerinde gezinilen yerin Başakşehir’deki ‘Sular Vadisi Viyadüğü’ olduğunu söylediği duyuluyordu.

Uraloğlu ayrıca, “Toplam 45 kilometrelik bir proje. Büyük köprüye geldik sayın cumhurbaşkanım. 860 metre uzunluğunda olacak, kendi sınıfında kendi sınıfının en büyük köprüsü olacak” diyordu.

AKP grup toplantısı öncesi bakan Kurum, konu hakkında şöyle demişti: “Kanal İstanbul’la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söyledik. Kanal İstanbulumuza yönelik polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde karşılıksız kalacaktır.