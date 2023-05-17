Ukrayna’ya son 24 saatte 31 füze saldırısı

Rus ordusunun, son bir günde Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 31 füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna’ya gerçekleştirdiği hava ve füze saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

En son dün gece yarısına doğru Rus güçlerinin Ukrayna’da Mikolayiv ve Konstantinivka şehirlerine ‘S-300’ ve ‘Kalibr’ tipi füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 31 füze fırlattığı kaydedildi.

Rus kuvvetlerinin saldırı sırasında altı ‘Kinjal’ hipersonik füzesi de kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, 31 füzeden ikisinin havada patladığı, 25’inin ise Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

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