Ukrayna’nın Rus gazı hamlesi fiyatları yüzde 13,5 artırdı

Avrupa’da dün 94,01 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, bir gün içinde yüzde 13,5 artarak 106,71 avroya yükseldi.

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Doğalgaz fiyatındaki artışta dün Ukrayna’nın, Avrupa’ya giden Rus gazının üçte birinin geçtiği Sohranovka’ya sevkiyatı durduracağını açıklaması etkili oldu.

Ne olmuştu?

Rus enerji şirketi Gazprom’un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna’nın, ülkenin Donbas bölgesinde yer alan Sohranovka adlı dağıtım noktasından Rus gazı alımını 11 Mayıs’tan itibaren durduracağını açıkladığını ve bu kararın nedenini anlayamadıklarını söylemişti.

Rusya, Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.

Ukrayna, Sohranovka’ya yönelik gaz kapasitesinin, Ukrayna kontrolündeki bölgede yer alan Suja fiziksel bağlantı noktasına taşınmasını teklif etmişti. Rusya’nın Sohranovka’ya gaz sevkiyatına devam etmesi halinde bu miktarın, Avrupa’ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği uyarısında bulunmuştu.

Kupriyanov, Ukrayna’nın Sohranovka üzerinden iletilen Rus gazı hacminin Suja’ya taşınması teklifini ‘teknolojik açıdan imkansız’ olarak değerlendirmişti.