Ukrayna’dan ‘müzakere’ açıklaması: Rusya ses tonunu değiştirdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya’nın müzakere masasındaki tavrının olumlu olarak değiştiğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna işgali üçüncü haftasında. Diğer yandan iki ülke heyetleri arasındaki müzakereler de sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin bugün devam edeceğini açıkladı.

Müzakerelere katılan Podolyak, “Bugün devam edeceğiz. Aramızda temel çelişkiler var. Ancak şüphesiz uzlaşma imkanı var” dedi.

‘Rusya tarafı olumlu manada değişti’

Podolyak, müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ‘ses tonunu’ değiştirdiğini açıkladı.

Bir diğer Ukraynalı yetkili İgor Jovkva, “Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir” dedi.