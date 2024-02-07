Ukrayna’daki savaşta bugüne kadar 10 binden fazla sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna-Rusya savaşının ilk gününden bu yana 10 bin 382 kişinin öldüğünü, 19 bin 659 kişinin de yaralandığını söyledi.

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DiCarlo 3 Şubat’ta, Ukrayna’nın Luhanks bölgesinde, Rusya’nın kontrolü altındaki Lysychansk kasabasına yapılan ve 28 kişinin hayatına mal olan saldırı sonrası Moskova yönetiminin isteği üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyine hitap etti.

Ukrayna kontrolü altındaki bölgelerde son birkaç haftadır Rus saldırılarının yoğunlaştığını belirten DiCarlo, “Geçtiğimiz hafta şiddet olaylarında önemli bir artış yaşandı ve başta Zaporojya bölgesi olmak üzere 570’ten fazla yerleşim yeri hedef alındı. Saldırılarda 12 sivil öldü, 60 kişi de yaralandı” dedi.

DiCarlo, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşta şu ana kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) verilerine göre Ukrayna’da, 579’u çocuk olmak üzere 10 bin 382 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1285’i çocuk 19 bin 659 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı bilgilerini paylaştı.